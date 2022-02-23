Путину развязали руки: реакция Киева на ввод российских войск на Донбасс

В МИД Украины отреагировали на разрешение отправить вооруженные силы России на Донбасс под предлогом "защиты" российского населения на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях. Киев призывает международное сообщество принять против РФ жесткие и безотлагательные меры.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
"Признание и поддержка Москвой так называемых "Л/ДНР" в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии", – говорится в сообщении МИД.
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Также отмечается, что международное право запрещает агрессию, а суверенитет и территориальная целостность Украины обеспечены и гарантированы основополагающими нормами и принципами международного права и рядом основополагающих международных инструментов, в том числе:
- уставом ООН,
- Хельсинкским заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года,
- Меморандумом в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1994 года,
- многочисленными обязательствами России по двусторонним договорам между Украиной и Российской Федерацией.
"Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества только развязывает руки Кремлю. Если не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира", – добавили в МИД.
Путин признал "ЛДНР"
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".
- Президент США выступил с новым обращением к нации, в котором дал оценку действиям России и решению Совета Федерации отправить свои войска в чужую страну.