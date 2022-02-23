Путину развязали руки: реакция Киева на ввод российских войск на Донбасс

Действия Кремля являются актом вооруженной агрессии

Президент РФ Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В МИД Украины отреагировали на разрешение отправить вооруженные силы России на Донбасс под предлогом "защиты" российского населения на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях. Киев призывает международное сообщество принять против РФ жесткие и безотлагательные меры.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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"Признание и поддержка Москвой так называемых "Л/ДНР" в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии", – говорится в сообщении МИД.

Также отмечается, что международное право запрещает агрессию, а суверенитет и территориальная целостность Украины обеспечены и гарантированы основополагающими нормами и принципами международного права и рядом основополагающих международных инструментов, в том числе:

уставом ООН,

Хельсинкским заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года,

Меморандумом в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1994 года,

многочисленными обязательствами России по двусторонним договорам между Украиной и Российской Федерацией.

"Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества только развязывает руки Кремлю. Если не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира", – добавили в МИД.

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