Данілов назвав країну, на яку Путін нападе після України

Олексій Данілов заявив, що Москва може влаштувати провокацію в будь-який момент. / Фото: Колаж: Сьогодні
Своїми млявими діями щодо протистояння агресії Росії НАТО провокує Кремль на напад ще на якусь європейську країну. Під ударом насамперед Литва.
Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".
Кому приготуватися
"Те, що повідомляє сьогодні наша розвідка – йдеться про Литву. Усім зрозуміло, що Російська Федерація не збирається зупинятися. І вона має на меті – якщо у них буде, не дай Боже, перемога на нашій території, то у них буде бажання наступною країною, яку захоче захопити Путін, це буде безпосередньо Литва, потім будуть інші країни Балтії, щоб дістатися до Польщі, все це залежатиме від того, яким чином НАТО буде поводитися. Альянс трішки дивний, вони думають, що їх обійде ця доля, на наших плечах тримається не лише доля Європи, а безпосередньо країн НАТО, які знаходяться безпосередньо на європейському континенті", – зазначив Данілов.
Обстановка
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що НАТО не зможе ввести безпольотну зону в Україні, незважаючи на прохання президента Володимира Зеленського.
- Президент України неодноразово критикував нерішучість Альянсу у протистоянні Росії.
- Колишній посол України в США Валерій Чалий наголосив, що Північноатлантичний Альянс приречений на пряму війну з Росією. Москва, зрештою, піде на провокацію і НАТО змушений буде вступити в конфлікт.
- Експрезидент Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за відстоювання нашої незалежністі.