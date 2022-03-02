"Лише війна може зупинити війну": експрезидент Литви звернулася до НАТО

Даля Грибаускайте зазначила, що одні лише санкції, якими б жорсткими не були, не можуть зупинити Путіна

Даля Грибаускайте. Фото: колаж "Сьогодні"

Експрезидент Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність.

Про це вона заявила в Facebook.

Реклама

"Лише війна може зупинити війну. Не потрібно прикидатися і намагатись заспокоїти сумління лише постачанням Україні зброї, вже надто пізно. Український народ воює за нас… Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже виглядає патетично і викриває боягузство Заходу", – сказала вона.

Грибаускайте наголосила, що залишаючись у цій війні стороннім спостерігачем, Захід фактично стане співучасником того, що роблять російські війська з Україною. Й висловила думку, що якщо Путіна не зупинити в Україні – країнам Заходу все одно доведеться воювати, але вже на своїй території.

"Україна просить реальної допомоги. Ми бачимо на телеекранах вибухи у житлових кварталах і заявляємо про "рішучу підтримку України". Мені соромно чути, як лідери і посадовці НАТО кажуть, що не можуть втручатися у конфлікт – але ж ми могли у Сирії, Лівії, Африці, Югославії, Афганістані? Україна зараз бореться за власне існування і за мир у Європі. І що ми, продовжимо дивитися на руйнування незалежної держави? Слава Україні і її героям! Поки лише її героям, тому що інших на горизонті не видно", – сказала експрезидент.

Реклама

Ситуація в Україні 2 березня