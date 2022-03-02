"Только война может остановить войну": экс-президент Литвы обратилась к НАТО

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.
Об этом она заявила в Facebook.
"Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, слишком поздно. Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада", – сказала она.
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Грибаускайте подчеркнула, что оставаясь в этой войне сторонним наблюдателем, Запад фактически станет соучастником того, что делают российские войска с Украиной. И выразила мнение, что если Путина не остановить в Украине – странам Запада все равно придется воевать, но уже на своей территории.
"Украина просит реальной помощи. Мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт – но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что мы, продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", – заявила экс-президент Литвы.
Ситуация в Украине 2 марта
- Утром 1 марта в Харькове ракета взорвалась на площади Свободы – центральной площади города. Там базировался волонтерский пункт. В домах повылетали стекла, горел оперный театр. Было частично разрушено здание ОГА и прилегающие здания. Под завалами остались люди.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.
- В результате очередного авиаудара России по Харькову вечером погибли пять мирных жителей. Снаряд попал прямо в жилой дом на проспекте Ново-Баварский.
- Поздно вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище. Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. По предварительным данным, есть погибшие.
- Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по казармам летного училища в Харькове, расположенном на улице Клочковской, 228.
- Кроме того, в течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские русские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдается ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 2 марта в Сумах раздался мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.