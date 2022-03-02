"Только война может остановить войну": экс-президент Литвы обратилась к НАТО

Даля Грибаускайте отметила, что одни лишь санкции, какими бы жесткими ни были, не могут остановить Путина

Даля Грибаускайте. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.

Об этом она заявила в Facebook.

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"Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, слишком поздно. Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада", – сказала она.

Грибаускайте подчеркнула, что оставаясь в этой войне сторонним наблюдателем, Запад фактически станет соучастником того, что делают российские войска с Украиной. И выразила мнение, что если Путина не остановить в Украине – странам Запада все равно придется воевать, но уже на своей территории.

"Украина просит реальной помощи. Мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт – но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что мы, продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", – заявила экс-президент Литвы.

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Ситуация в Украине 2 марта