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Що завгодно, окрім закритого неба над Україною – Трюдо відповів Зеленському

Павло Заяць Павло Заяць
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11 березня, 11:13
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У НАТО побоюються загострення конфлікту з РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що НАТО не зможе запровадити безпольотну зону в Україні, незважаючи на прохання президента Володимира Зеленського.

Трюдо повідомив в інтерв'ю CTV News, що Зеленський під час телефонної розмови 10 березня звернувся до нього із прямим проханням про закриття неба над Україною. Він заявив, що не зможе виконати це прохання, оскільки НАТО побоюється загострення ситуації, хоча Зеленський просив про це протягом "багатьох днів".

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"Це (відмова) розбиває серце. Вимушений сказати, що ми можемо зробити так багато речей для підтримки, але ризик ескалації, ризик поширення… втягування НАТО у прямий конфлікт, якщо ми відправимо літаки НАТО в Україну, щоб вони збивали російську авіацію. Ми можемо зробити дуже багато і робимо все можливе. Але на це піти не можемо", – заявив канадський прем'єр.

Зеленський обурений позицією НАТО

Президент України неодноразово критикував нерішучість Альянсу в протистоянні Росії. Глава держави стверджує, що відповідальність за загибель мирного населення України лежить також на країнах НАТО.

"Усі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ... Знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо схвалило рішення не закривати небо над Україною", – заявляв Зеленський.

За його словами, країни НАТО "самі створили наратив, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО".

"Це самогіпноз тих, хто слабкий внутрішньо, хоча може володіти зброєю в рази сильніше, ніж є у нас", – зазначив глава держави.

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