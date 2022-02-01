Діти у небезпеці! У Львові готуються до спалаху "Омікрону"

Хвиля "Омікрону" найнебезпечніша для дітей. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові збільшують кількість дитячих ліжок для лікування COVID-19. Також школярів почали переводити на дистанційне навчання.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Facebook.

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Він пояснив, що нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом "Омікрон", найбільше вражає дітей. За його словами, у міській лікарні Львова на вулиці Пилипа Орлика лікуються 96, а в обласній ще 102 дітей.

"Щойно на комісії з надзвичайних ситуацій ухвалили рішення збільшити кількість дитячих ліжок для лікування COVID-19. Тепер їх буде 150", – повідомив мер Львова.

Крім того, місця також облаштовують і для батьків, які повинні упродовж всього лікування перебувати зі своїми дітьми.

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Львів переводить школи на дистанційне навчання

За рішенням шкіл 86% учнів 1-4 класів вже переведено на дистанційне навчання.

"Статистика захворюваності є невтішною. За вчора маємо +1832 позитивних ПЛР-тести. Цього разу вірус особливо вражає найменших. Тому просимо бути уважними до себе та своїх діток!" – наголосив Садовий.

Статистика в Україні

За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 8742 більше, ніж за 30 січня.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 069 осіб;

летальних наслідків – 192;

одужало – 8 835 осіб.

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