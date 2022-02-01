Діти у небезпеці! У Львові готуються до спалаху "Омікрону"

Хвиля "Омікрону" найнебезпечніша для дітей. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Львові збільшують кількість дитячих ліжок для лікування COVID-19. Також школярів почали переводити на дистанційне навчання.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Facebook.
Він пояснив, що нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом "Омікрон", найбільше вражає дітей. За його словами, у міській лікарні Львова на вулиці Пилипа Орлика лікуються 96, а в обласній ще 102 дітей.
"Щойно на комісії з надзвичайних ситуацій ухвалили рішення збільшити кількість дитячих ліжок для лікування COVID-19. Тепер їх буде 150", – повідомив мер Львова.
Крім того, місця також облаштовують і для батьків, які повинні упродовж всього лікування перебувати зі своїми дітьми.
Львів переводить школи на дистанційне навчання
За рішенням шкіл 86% учнів 1-4 класів вже переведено на дистанційне навчання.
"Статистика захворюваності є невтішною. За вчора маємо +1832 позитивних ПЛР-тести. Цього разу вірус особливо вражає найменших. Тому просимо бути уважними до себе та своїх діток!" – наголосив Садовий.
Статистика в Україні
За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 8742 більше, ніж за 30 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 069 осіб;
- летальних наслідків – 192;
- одужало – 8 835 осіб.
Раніше ми писали:
- Схожі симптоми. Як відрізнити COVID-19 та ГРВІ: розповідаємо.
- У "Дії" з'явився COVID-сертифікат про бустер, але подорожувати з ним можна не відразу.