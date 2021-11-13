Діти повертаються до шкіл? Як відбувається навчання у різних містах України (оновлюється)

Школярі повертаються до школи / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у багатьох школах ухвалили рішення про повернення учнів за парти. Нагадаємо, що уряд не зобов'язує школи переходити на дистанційне навчання. Однак, щоб вони могли працювати в "червоній зоні" карантину, всі працівники повинні бути повністю вакциновані.

Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини про те, що відбувається у школах України.

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Як проходитиме навчання у Чернівецькій області

Відповідно до рішення комісії, з 15 листопада у Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади та одночасно діють усі інші обмежувальні заходи.

До речі, зараз регіон знаходиться в "помаранчевій зоні" карантину.

Дистанційне навчання у Києві

Тим часом у столиці збільшується кількість хворих дітей із коронавірусом. Тому наступного тижня учні за парти не повернуться та продовжать навчання у дистанційному режимі. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

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"Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей... Дуже багато дітей переносять вірус безсимптомно, але вони можуть заражати близьке оточення..." – сказав Віталій Кличко.

Що відбувається у Львові

У Львові з понеділка,15 листопада для школярів 1-4 класів відновлюється очна форма навчання. Поки що це рішення стосується лише молодшої школи.

Також у місті продовжили карантинні обмеження до 29 листопада.

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Черкаси посилили карантин

З 12 листопада Черкаси перейшли до "червоної зони" карантину. Школярі йдуть на дистанційне навчання, але при цьому деякі навчальні заклади продовжать працювати в очному режимі.

Як стало відомо, навчання у 5-11(12) класах у очному режимі пройде у загальноосвітній школі №8, гімназії №9, колегіум "Берегиня" та гуманітарно-правовому ліцеї. Усі інші школи переходять на дистанційну форму навчання.

1-4 класи всіх шкіл продовжують працювати у звичайному режимі.

Крім того, в умовах "червоної" карантинної зони дитячі садки працюватимуть як і раніше.

Коли у Запоріжжі учні повернуться за парти

З понеділка, 15 листопада, у Запоріжжі за парти повертаються учні 1-4 класів, а також учні шкіл, де вакциновано від коронавірусу 100% працівників.

Як стало відомо, з 15 листопада до Запоріжжя в очний режим навчання повернуться учні 1-4 класів усіх шкіл, а також 5-11 класів тих навчальних закладів, де вакциновано 100% працівників. Інші школярі продовжать навчатися дистанційно.

На сьогоднішній день 100% працівників щеплені двома дозами вакцини у трьох школах міста: гімназія "Контакт", №68 та початкова школа "Гармонія-плюс".

Ситуація в Одесі

З понеділка, 15 листопада, 1-4 класи одеських шкіл навчатимуться очно. Зазначимо, що на сьогоднішній день на коронавірус хворіє безліч дітей.

Серед міських закладів освіти немає таких, де вакциновано 100% працівників. Виняток становить лише 310-та школа, де навчаються початкові класи.

"Шановні батьки, за даними наших закладів освіти, у понеділок 1-4 класи навчаються очно (за виключенням тих, хто обрав дистанційне та класів, закритих на карантин), 5-11 – дистанційно" , – повідомила голова департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

У Миколаєві школярі повернулися на очне навчання

У Миколаєві з понеділка, 8 листопада, школи знову повернулися до навчання. Але все ж таки деякі установи залишилися на дистанційці.

До очного навчання повернулися:

учні 1 – 4 класи всіх шкіл;

учні 1 – 9 класів спеціальної школи для дітей із порушеннями зору;

школи з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання;

учні 5 – 11 класів шести навчальних закладів, де вакциновано 100% персоналу (школи №16, 28, 46, 47, економічний ліцей №1 та класичний ліцей).

Зазначається, що решта навчальних закладів (йдеться про учнів 5 – 11 класів) міста продовжать навчання у дистанційному форматі.

Коли на Волині діти повернуться за шкільні парти

Якщо на Волині буде стовідсоткове щеплення серед персоналу у школах, діти зможуть повернутися за шкільні парти.

"Чи повернуться діти за шкільні парти, буде повністю залежати від епідситуації. Говорити про зменшення рівня захворювання і щось прогнозувати поки складно. Було б ефективно, якби 70% людей вакцинувалося. А ми вакцинуємося дуже повільно і вірус змінює свої властивості. На мою думку, якщо 100% буде щеплений персонал шкіл, то можна буде переходити на очну форму навчання. Але, на жаль, наші педагоги це робити не дуже хочуть", – наголосила Наталія Янко, головна санітарна лікарка Волині.

Коронавірус в Україні

За добу 12 листопада в Україні зафіксовано 23 572 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 1622, медпрацівників – 436).

Минулої доби госпіталізували 4564 особи, крім цього, зафіксували 695 летальних випадків. Одужали 25 415 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 203 149 людей;

одужали – 2 620 094 особи;

летальних випадків – 76 302;

проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) та Львівській (1243) областях.

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