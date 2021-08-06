Дезорієнтація та погіршення зору. Адвокат Чауса розповів про стан екссудді

5 серпня повноцінні слідчі дії не відбулися через поганий зір затриманого – не зміг ознайомитися з матеріалами справи

Адвокат Чауса заявив, що зараз йдеться про можливе неправомірне збагачення / Фото: колаж "Сьогодні"

Адвокат екс-судді Миколи Чауса, якого нещодавно знайшли в Вінницькій області, Ростислав Кравець заявив, що 5 серпня правоохоронці провели низку слідчих дій з його підзахисним, але вони були неповноцінними через стан його здоров'я.

Про це він написав в Telegram.

"Однак у зв'язку з його станом здоров'я, дизорієнтацією після тривалого перебування в приміщенні без денного світла, різко впавшим зором, відсутністю належного конфіденційного спілкування з адвокатом, повноцінних слідчих дій не відбулося", – заявив Кравець.

За його словами, зараз йде мова про можливе неправомірне збагачення. Також СБУ і НАБУ ведуть два кримінальних провадження щодо викрадення Миколи Чауса.

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Відзначимо, що екссудді вже обрали запобіжний захід – він до 18 серпня повинен знаходитися під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Весь цей час екссуддя буде перебувати під охороною Служби безпеки України.

Нагадаємо, 1 серпня адвокат судді Миколи Чауса Ростислав Кравець дізнався, де знаходиться його підзахисний, і заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний.

В Офісі генерального прокурора заявили, що екссуддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус є і підозрюваним, і потерпілим в різних кримінальних провадженнях, але різні статуси не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих справ.