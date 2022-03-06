Евакуація з Ірпеня: окупанти розстріляли мирних жителів – ЗМІ

Оккупанты расстреляли в Ирпене граждан / Фото: Колаж: Сьогодні

На виїзді з міста Ірпінь до Київської області російські війська відкрили вогонь по мирному населенню під час їхньої спроби евакуюватись із міста. Про це повідомляє Радіо Свобода .

Повідомляється, що щонайменше троє людей загинули, у тому числі – двоє дітей, ще одна людина у тяжкому стані через поранення.

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За інформацією видання, вогонь, певно, вівся з мінометів. Серед загиблих може бути члени однієї сім'ї.

Зазначається, що передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.

Ситуація в Ірпені

Російські окупанти підірвали залізничні колії в Ірпені .

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Війська РФ продовжують знищувати українські міста. 2 березня вони завдали авіаудар по Ірпеню .

Станом на ранок 3 березня російські окупанти продовжили обстріл Ірпеня та Гостомеля. У Бородянці внаслідок обстрілів та авіаударів великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. Евакуювали близько 200 людей.

Фастівський район. Інфраструктура цілого. Руйнів немає. Йде боротьба з диверсантами. У зв'язку із можливим настанням окупантів готується можлива евакуація деяких сіл Боярської громади. Білоцерківський район.

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Неспокійно у Вишгородському районі. Північ району окупована ворогом:

Евакуація по Україні 6 березня

У Маріуполі сьогодні, 6 березня, із 12.00 починається евакуація мирного населення. Евакуація населення здійснюватиметься із трьох точок муніципальними автобусами.

"Укрзалізниця" не лише вивозить українців із гарячих точок, а й намагається евакуювати за кордон. 6 березня компанія опублікувала новий графік руху поїздів .

З Харкова з сьогоднішнього дня виїжджатимуть залізничні потяги у західному напрямку .