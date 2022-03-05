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В Ірпені окупанти підірвали залізничні колії: як евакуюватися жителям

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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5 березня, 12:39
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Відбувається евакуація на київський залізничний вокзал
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти підірвали залізничні колії в Ірпені.

Про це повідомила на своїй сторінці в Telegram Верховна Рада України.

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Що робити людям

"Просимо терміново всіх людей, які чекали на евакуацію із залізничного вокзалу Ірпеня, перейти до Новоірпінської траси (с. Романівка). Там буде здійснена евакуація автобусами на Київ", – вказали у ВРУ.

Також там нагадали, що відбувається евакуація на київський залізничний вокзал дітей, жінок та людей похилого віку.

Ситуація в Україні 4 березня

За останню добу окупанти здійснили наступ на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.

У Житомирі бойовики армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом. Продовжують тримати оборону прикордонні регіони – Чернігів і Харків.

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Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.

Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста по допомогу в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.

Нагадаємо, на Миколаївщині російські війська збираються в районі Баштанки та Галициново та готуються до переміщень.

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