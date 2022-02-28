Німеччина збільшила термін безвізу для українців: скільки можна буде перебувати в країні

Німеччина продлила безвізовий режим / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина для українців збільшила до 180 днів термін перебування в країні за безвізовим режимом. Про це повідомляє Федеральне міністерство внутрішніх справ країни.

"Громадяни України, які в'їхали до Німеччини без візи на короткий термін, можуть отримати дозвіл на проживання ще на 90 днів після закінчення 90 днів", – йдеться у поясненні відомства.

За інформацією відомства, у зв'язку із загостренням ситуації в Україні надходить багато запитань.

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"Федеральне міністерство внутрішніх справ та вітчизни виступає за безбюрократичний прийом переміщених осіб з України, і зараз вивчає, як такий прийом може відбутися на європейському рівні. Громадяни України, які перебувають у Німеччині, можуть подати заяву про надання притулку відповідно до вимог законодавства", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Німеччина завжди ретельно перевіряє запити біженців щодо надання захисту.

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