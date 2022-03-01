Голодні, без палива та мотивації – просування окупантів на Київ сповільнилося

28 лютого росіяни розпочали нову атаку на Київ, але вона швидко захлинулася / Колаж "Сьогодні"
Високопоставлений представник міністерства оборони США повідомив, що наступ на Київ російськими солдатами та найманцями сповільнився: у росіян проблеми з їжею, паливом та мотивацією.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Перспектива
США мають дані, що зараз "є ознаки того, що моральний дух у деяких" підрозділах російських військ падає", заявив у вівторок чиновник міноборони.
"Ми незалежно один від одного виявили ознаки того, що бойовий дух у деяких із цих підрозділів падає. Що вони знову не очікували на опір, який отримали, і що в результаті постраждав їхній власний моральний дух", — сказав чиновник.
За його словами, значна частина російських збройних сил, які використовуються для вторгнення в Україну, — "призовники, дуже молоді люди, покликані на службу".
Також просуванню до столиці України заважають проблеми з провізією та паливом.
Обстановка
- Не виключено, що саме через це російський диктатор Володимир Путін наказав нещадно бомбити ракетами українські міста.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда підготувала шість варіантів оборони нашої країни. Проте подробиці не повідомляються.
- Росія завдає ударів по українських містах, щоб налякати населення та викликати масову паніку. Це один із ключових проявів нової тактики війни РФ, яка взяла курс на знищення нашої країни.
- Увечері 1 березня російські окупанти обстріляли місто Чугуїв на Харківщині, біля аеродрому – потужні вибухи.
- Українські військові мають трофейний "Буратіно"/"Сонцепек" – важку вогнеметну систему залпового вогню, яку збиралися застосувати проти українців.