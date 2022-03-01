Голодные, без топлива и мотивации – продвижение оккупантов на Киев замедлилось

28 февраля россияне начали новую атаку на Киев, но она быстро захлебнулась / Коллаж "Сегодня"

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил, что наступление на Киев российскими солдатами и наемниками замедлилось: у россиян проблемы с едой, топливом и мотивацией.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Перспектива

У США есть данные, что сейчас наблюдаем "признаки того, что моральный дух в некоторых подразделениях российских войск падает", заявил во вторник чиновник минобороны.

"Мы независимо друг от друга обнаружили признаки того, что боевой дух в некоторых из этих подразделений падает. Что они снова не ожидали сопротивления, которое получили, и что в результате пострадал их собственный моральный дух", — сказал чиновник.

По его словам, значительная часть российских вооруженных сил, используемых для вторжения в Украину, — это "призывники, очень молодые люди, призванные на службу".

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Также продвижению к столице Украины мешают проблемы с провизией и топливом.

Обстановка