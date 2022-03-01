Голодные, без топлива и мотивации – продвижение оккупантов на Киев замедлилось

28 февраля россияне начали новую атаку на Киев, но она быстро захлебнулась / Коллаж "Сегодня"
Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил, что наступление на Киев российскими солдатами и наемниками замедлилось: у россиян проблемы с едой, топливом и мотивацией.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Перспектива
У США есть данные, что сейчас наблюдаем "признаки того, что моральный дух в некоторых подразделениях российских войск падает", заявил во вторник чиновник минобороны.
"Мы независимо друг от друга обнаружили признаки того, что боевой дух в некоторых из этих подразделений падает. Что они снова не ожидали сопротивления, которое получили, и что в результате пострадал их собственный моральный дух", — сказал чиновник.
По его словам, значительная часть российских вооруженных сил, используемых для вторжения в Украину, — это "призывники, очень молодые люди, призванные на службу".
Также продвижению к столице Украины мешают проблемы с провизией и топливом.
Обстановка
- Не исключено, что именно поэтому российский диктатор Владимир Путин приказал нещадно бомбить ракетами украинские города.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда подготовила шесть вариантов обороны нашей страны. Однако о подробностях не сообщается.
- Россия наносит удары по украинским городам, чтобы напугать население и вызвать массовую панику. Это одно из ключевых проявлений новой тактики войны РФ, взявшей курс на уничтожение нашей страны.
- Вечером 1 марта российские оккупанты обстреляли город Чугуев Харьковской области, возле аэродрома – мощные взрывы.
- Украинские военные имеют трофейный "Буратино"/"Солнцепек" – тяжелую огнеметную систему залпового огня, которую собирались применить против украинцев.