Грабують та бомбять міста: у Генштабі розповіли, що творять окупанти. Головне про 11-й день війни

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Генеральний штаб ЗСУ прозвітував про обстановку за одинадцяту добу протистояння України військовому вторгненню Росії.
Не досягнувши успішного просування підрозділів, окупаційні війська, порушуючи Міжнародне гуманітарне право, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати і вбивати мирне населення, йдеться в повідомленні.
"У населеному пункті Липці (Харківська область) окупанти забирали телефони місцевих жителів, змушують одягати білі та червоні пов'язки на руку, а на будинках вивішувати білі ганчірки. Близько 14-ї години противником був завданий масований ракетний удар по аеропорту "Вінниця", протягом дня не припиняються обстріли Маріуполя, Ірпеня та інших українських міст та сіл", – повідомляє Генштаб.
Також йдеться про те, що у зв'язку зі значними втратами, які зазнали окупанти з початку війни в Краснодарському краї, розпочато приховану мобілізацію, збільшено поширення пропагандистських матеріалів про "звірства неофашистів та необхідність знищення фашизму".
Крім того, підрозділи ЗСУ здійснили контратаку на Маріупольському напрямку та знищили три танки, чотири БМП, два броньовані машини "Тигр" і близько 30 російських окупантів, два загарбники потрапили в полон. Є втрати російських військ та за іншими напрямками.
Що ще відбувалося 6 березня
- 6 березня у Вінниці російські військові обстріляли аеродром ракетами. На кадрах відео видно кілька ударів та вогонь.
- Обстріл аеропорту у Вінниці 6 березня відбувся з південного напрямку, з акваторії Чорного моря.
- З цього приводу президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до Заходу, в якому вкотре попросив закрити нам небо ППО, переданим НАТО. Це необхідно, оскільки окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данилов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- В Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету. У приміщенні є кілька пошкоджень, а лікарі продовжують працювати.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.