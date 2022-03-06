Грабують та бомбять міста: у Генштабі розповіли, що творять окупанти. Головне про 11-й день війни

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Генеральний штаб ЗСУ прозвітував про обстановку за одинадцяту добу протистояння України військовому вторгненню Росії.

Не досягнувши успішного просування підрозділів, окупаційні війська, порушуючи Міжнародне гуманітарне право, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати і вбивати мирне населення, йдеться в повідомленні.

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"У населеному пункті Липці (Харківська область) окупанти забирали телефони місцевих жителів, змушують одягати білі та червоні пов'язки на руку, а на будинках вивішувати білі ганчірки. Близько 14-ї години противником був завданий масований ракетний удар по аеропорту "Вінниця", протягом дня не припиняються обстріли Маріуполя, Ірпеня та інших українських міст та сіл", – повідомляє Генштаб.

Також йдеться про те, що у зв'язку зі значними втратами, які зазнали окупанти з початку війни в Краснодарському краї, розпочато приховану мобілізацію, збільшено поширення пропагандистських матеріалів про "звірства неофашистів та необхідність знищення фашизму".

Крім того, підрозділи ЗСУ здійснили контратаку на Маріупольському напрямку та знищили три танки, чотири БМП, два броньовані машини "Тигр" і близько 30 російських окупантів, два загарбники потрапили в полон. Є втрати російських військ та за іншими напрямками.

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