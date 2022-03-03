РФ хоче бомбити росіян "Градами", щоб підставити Україну – СБУ попередила про провокацію

Окупанти розгорнули «Гради» у бік РФ / Колаж "Сьогодні"

У російському селі Попівка, яке межує із Краснопільським районом Сумської області, російські "Гради" розгорнули у бік Росії по ходу руху від українського кордону.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Реклама

Що відомо

У СБУ припускають, що окупанти хочуть влаштувати провокацію та обстріляти свою територію, щоб звинуватити Україну в атаці цивільного населення Росії.

"СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити його і зірвати провокацію", – додав Антон Геращенко.

Протистояння російської агресії

Україна вже тиждень утримує оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат у всіх напрямках. За даними Генштабу, тільки за тиждень ЗСУ знищили близько 9000 солдатів країни-агресора.

Реклама

Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї улюбленої тактики – ударів по мирному населенню. Так, цієї ночі окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область), у результаті загинули вісім осіб.

Також був завдано ракетного удару по Києву. Проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити ракети.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

Реклама

Тим часом Гаазький трибунал розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналося 38 країн світу – такого ще ніколи не було.

Раніше ми писали: