Привілеї для вакцинованих: що про це думають люди та лікарі (відео)

Власники "зеленого" сертифікату - навіть в "червоній" зоні карантину зможуть ігнорувати більшість обмежень. Колаж: "Сьогодні"

Уряд переглянув "карантину" постанову і вніс в нього ряд змін, які почнуть діяти вже з понеділка. Журналісти "Сьогодні" з'ясували, що про це думають лікарі та українці.

Що кажуть лікарі про вакцинацію

Пані Вікторія – працює лікарем. Щеплення собі та усій родині зробила ще навесні. Каже, за період пандемії, не лише бачила важких хворих, а й сама занедужала на коронавірус. Тож вважає, вакцинуватися потрібно кожному і найперше – задля свого здоров‘я. Утім змотивувати українців піти на укол вдасться навряд.

"Різних людей, різне стимулює, хтось хоче поїхати закордон і мати таку довідку. Хтось боїться, хтось вже хворів, а є такі люди, які важко переносили, або втратили близьких і не зробили висновків",– розповіла лікарка Вікторія.

У столиці нині – понад 20% вакцинованих. Це найбільше – серед усіх регіонів України.

Що думають українці

Ті, хто не готові робити щеплення – кажуть – не вірять вакцині та просто бояться. Найцікавіше, саме ці люди найбільше хочуть послаблення карантину.

"Це приватне рішення кожного. Не робила щеплення і не буду, і не хочу, навіщо мені потрібно, я тільки з дитиною гуляю і не спілкуюся з великою кількістю людей. Вчителям мабуть так, лікарям обов'язково, а мені не обов'язково",– каже Вікторія.

Що пропонують у Кабміні

У Кабміні взялися заохотити людей зробити щеплення. За новими правилами – covid-сертифікати будуть двох кольорів – жовті – для тих, хто щепився однією дозою, та зелені – для повністю імунізованих.

Саме власники "зеленого" сертифіката – навіть у "червоній" зоні карантину зможуть ігнорувати більшість обмежень. "Зелений" сертифікат діятиме рік, "жовтим" – можна буде користуватися допоки людина не пройде повний курс щеплення. Потім – його замінять на зелений.

За новими правилами карантину – кінотеатри, спортзали будуть працювати в жовтій зоні, якщо 80 відсотків персоналу і відвідувачів – будуть вакциновані. Це стосується і навчальних закладів.

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, этот документ можно получить в приложении тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации.

"Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", – написал он.

Лікарям загрожує тюремний строк і заборона на професію

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що за підробку сертифіката про вакцинацію лікарю загрожує до двох років позбавлення волі. Також медика можуть позбавити права займатися медичною діяльністю.

"Зараз покарання йтиме за статтею, яка стосується підроблення документів. Специфічної статті немає. Зараз відповідальність, яка є,- за внесення неправдивих даних. Для лікаря це – від позбавлення права займатися медичною діяльністю до двох років позбавлення волі", – розповів Кузін.

За його словами, наразі в Україні відкрито вже понад 30 кримінальних проваджень за фактом підробки документів про вакцинацію.

"Це і сертифікати ПЛР, і свідоцтва про одужання, і довідки, і результати щодо вакцинації. За деякими з них слідство ведеться, найближчим часом будемо бачити результати", – додав головний санітарний лікар.

Раніше ми писали: