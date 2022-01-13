Як працює вакцина AstraZeneca? У МОЗ пояснили

Вакцина доступна у центрах масової вакцинації та пунктах щеплень / Фото: Колаж: Сьогодні
AstraZeneca – це векторна вакцина, яку розробила шведсько-британська компанія разом з Оксфордським університетом. Вона схвалена ВООЗ, ЄС, Канадою, Індією та багатьма іншими країнами для екстреного використання.
Про це пише пресслужба МОЗ.
Вакцина, вироблена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.
Наскільки ефективна вакцина
Дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу "Дельта" та 86% для штаму "Альфа". Про це свідчать дані досліджень у реальних умовах, тобто після того, як десятки мільйонів людей у всьому світі зробили щеплення цією вакциною.
"Вакцина на 80% зменшує ризик заразитися COVID-19 та майже у два рази зменшує ризик інфікувати ваших невакцинованих близьких і рідних, якщо ви все ж таки захворієте", – йдеться у повідомленні.
Як вона працює
AstraZeneca використовує безпечний вірус застуди, у який вмонтована "інструкція" для виготовлення специфічних білків коронавірусу.
Вектор доставляє цю "інструкцію" в клітини організму людини. Клітини починають виробляти цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла та Т-клітини до нього.
Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.
З чого складається
Діюча речовина: модифікований аденовірус, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь.
Допоміжні речовини:
- L-гістидин та L-гістидин гідрохлорид моногідрат;
- динатрієва сіль етилендіамінтетрацтової кислоти (EDTA);
- магнію хлорид;
- етанол;
- полісорбат 80;
- натрію хлорид;
- сахароза;
- вода для ін’єкцій.
Інтервал між введеннями вакцини 4-12 тижнів. Для повної вакцинації необхідні 2 дози.
Які COVID-вакцини довше захищають від штаму
Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу.
Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрона" через 20 тижнів після другого щеплення.
Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.
Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід наголосив, частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно щепилися бустерною дозою.
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