Як поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану: інструкція

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як необхідно поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану, який запровадили після вторгнення військ Російської Федерації.

Про це ДСНС написала в себе в Telegram-каналі.

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Що потрібно робити

Під час проходження блокпоста потрібно:

Зменшити швидкість автомобіля

Завчасно підготувати документи для перевірки

Вимкнути фари, а також увімкнути аварійне світло

Не вести відеозйомку

Не виходити з автомобіля без дозволу

Чітко відповідати на запитання

Бути готовими, якщо буде вимога щодо огляду багажника та салону авто

Не заходити за спину військовим під час огляду багажника та салону автомобіля

Після огляду та дозволу продовжити рух

Не набирати різко швидкість

"У містах за відсутності великої кількості машин і людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях. Зберігайте спокій. Слава Україні", – зазначили в ДСНС.

Ситуація в Україні 28 лютого

П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

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Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.

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Нагадаємо, пресслужба Національної поліції повідомила, що в українських містах автомобілі, що рухаються смугами громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп

"До уваги водіїв! Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено! Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп!" – йдеться в повідомленні.

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