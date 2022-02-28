Как вести себя на блокпостах в условиях военного положения: инструкция

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как необходимо вести себя на блокпостах в условиях военного положения, которое ввели после вторжения войск Российской Федерации.

Об этом ГСЧС написала у себя в Telegram-канале.

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Что нужно делать

Во время прохождения блокпоста нужно:

Уменьшить скорость автомобиля

Заблаговременно подготовить документы для проверки

Выключить фары, а также включить аварийный свет

Не вести видеосъемку

Не выходить из автомобиля без разрешения

Четко отвечать на вопросы

Быть готовыми, если будет требование по осмотру багажника и салона авто

Не заходить за спину военным во время осмотра багажника и салона автомобиля

После осмотра и разрешения продолжить движение

Не набирать резко скорость

"В городах при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах. Сохраняйте спокойствие. Слава Украине", – отметили в ГСЧС.

Ситуация в Украине 28 февраля

Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем в предыдущие ночи. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

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Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.

В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.

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Напомним, пресс-служба Национальной полиции сообщила, что в украинских городах автомобили, двигающиеся по полосам общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.

"К сведению водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго-настрого запрещено! Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп!" – говорится в сообщении.

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