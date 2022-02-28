Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсантов – Нацполиция

Пользоваться полосой общественного транспорта имеют право лишь определенные категории авто

Автомобили на полосе общественного транспорта будут считаться транспортом ДРГ

В украинских городах автомобили, двигающиеся по полосам общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 28 февраля.

"К сведению водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго-настрого запрещено!

Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп!" – говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что пользоваться полосой общественного транспорта имеют право только автомобили со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в каждый населенный пункт Украины въехали "спящие группы" диверсантов. Они снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч".

Реклама

Также мы информировали, что в Киеве поймали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду.