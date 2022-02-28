Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсантів – Нацполіція

Користуватися смугою громадського транспорту мають право лише певні категорії авто

Автомобілі на смузі громадського транспорту вважатимуться транспортом ДРГ

В українських містах автомобілі, що рухаються смугами громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у понеділок, 28 лютого.

"До уваги водіїв! Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено!

Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп!" - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що користуватися смугою громадського транспорту мають право лише автомобілі зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в кожен населений пункт України в'їхали "сплячі групи" диверсантів. Вони винаймали квартири, проживали там і чекали на час "Ч".

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Також ми інформували, що у Києві зловили двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнути у цивільний одяг.