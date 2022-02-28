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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Всем хватит продуктов: как в Киеве будут работать магазины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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28 февраля, 09:58
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Магазины в Киеве будут открываться в течение всего дня постепенно, не сразу
Магазины восстановят свою работу в привычном режиме
Магазины восстановят свою работу в привычном режиме / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в столице закончился жесткий комендантский час, который продолжался 36 часов. За несколько часов до открытия магазинов жители столицы начали выстраиваться в огромные очереди.

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Рада" сообщил, что магазины будут открываться постепенно, потому, что за два дня, когда все было закрыто, отрабатывалась логистика, чтобы все, что возможно, сегодня доставить в магазины.

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"Мы даем возможность людям ходить в магазины. Эти. Я не обещаю там большого разнообразия, но все необходимые товары сегодня там можно будет приобрести", – сказал он.

По его словам, самое главное, что сейчас нужно сделать, – это доставить персонал в сами магазины.

"Поэтому магазины будут открываться постепенно в течение дня", – отметил он.

Кроме продуктовых магазинов, сегодня также откроются зоомагазины, аптеки.

5-й день войны в Украине

С 28 февраля в Киеве закончился жесткий комендантский час. Теперь он будет действовать только с 22:00 до 7:00. С самого утра у магазинов начали выстраиваться огромные очереди.

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Минобороны Украины озвучило данные о потерях оккупанта по состоянию на 6 утра 28 февраля. За пять суток войны убито 5300 российских оккупантов.

Руководитель Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий ранее рассказал, как мирные жители проявляют чудеса героизма, останавливая оккупантов буквально голыми руками.

Кроме того, было опубликовано видео, как мужчина собственноручно пытается остановить колонну из десятка российских танков.

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Издание Time сообщило, что Кремль подослал в Киев более 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией.

Президент Владимир Зеленский 25 февраля в обращении к украинцам заявил, что РФ хочет устранить его физически.

28 февраля днем должны состояться украинско-российские переговоры. Это может быть решающий день.

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