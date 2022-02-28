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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Как отличить украинский вертолет от вражеского? В ВР объяснили

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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28 февраля, 11:35
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Вертолет ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"
Вертолет ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде Украины разъяснили, как определить дружеский вертолет от вражеского.

Так, на украинских вертолетах указаны опознавательные знаки Украины и на армейских белые полосы на хвостовой балке.

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На вертолетах оккупантов все надписи и опознавательные знаки закрашены, будто это пришельцы с темной стороны Луны. Вертолеты агрессора могут быть серыми или в зеленом камуфляже.

Ситуация в Украине 28 февраля

  • Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем в предыдущие ночи. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
  • Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.
  • В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.
  • Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.

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