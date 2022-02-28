Як відрізнити український гелікоптер від ворожого? У ВР пояснили

У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ про ядерну зброю. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.

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