Як захистити дитину від COVID-19? Поради від МОЗ

Все більше дітей хворіють на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає кількість випадків коронавірусу серед дітей. Вакцинація проти COVID-19 вже доступна для дітей віком від 12 років. Крім цього, батькам варто нагадувати дитині про правила карантину під час пандемії, щоб уберегти її від коронавірусу.

Про це пише Коронавірус_інфо.

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Статистика хворих

Станом на 26 січня за весь час пандемії в Україні захворіло 243 448 дітей.

Вікова група, де найбільше виявлено випадків COVID-19:

10-14 років – понад 40% випадків захворювання;

15-17 років – 26% випадків захворювання.

Щеплення для дітей

В Україні діти віком від 12 років можуть робити щеплення. Щеплення дітей рекомендують робити лише однією вакциною – це Comirnaty від Pfizer/BioNTec. Їх мають проводити за схемою – 2 дози по 0,3 мл з інтервалом між першою та другою дозами 21-28 діб.

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Від 12-13 років можна вакцинуватись за згодою батьків, а з 14-17 років – на підставі власного рішення про вакцинацію.

Захист дітей від COVID-19

Правила, які варто розповісти дитині:

навчіть дітей правильно мити руки;

розкажіть, як правильно прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;

поясніть, чому важливо носити маску правильно;

попросіть дитину дотримуватися дистанції в громадських місцях.

В Україні спростили вакцинацію від COVID-19 для підлітків

В Україні діти віком від 12 років могли робити щеплення від COVID-19 за умови наявності у них всіх обов'язкових рутинних щеплень, але зараз правила спростили.

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"МОЗ вже спростило доступ підлітків до вакцинації від коронавірусу. Відтепер не потрібно обов'язкової вакцинації всіх рутинних щеплень", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Перелік дії програми президента Володимира Зеленського також планують поширити на дітей віком від 12-17 років. Буде оформлено відповідне протокольне доручення.

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