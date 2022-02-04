Коли потрібно робити КТ при COVID-19: перелік симптомів

Якщо пацієнт хворіє на коронавірус, то КТ робити не обов'язково. Фото: колаж "Сьогодні"
Комп'ютерну томографію (КТ) не слід робити при задовільному стані COVID-19.
Про це йдеться у Telegram-каналі "Коронавірус інфо".
На що мають спиратися лікарі щодо направлення на КТ:
- загальний стан пацієнта;
- наявність дихальної недостатності;
- показник сатурації;
- температуру тіла.
Коли варто робити КТ при коронавірусі:
- при неможливості зробити ПЛР-діагностику коронавірусної хвороби
- при дихальній недостатності або існуванні супутніх патологій
- у разі негативного ПЛР-тесту за наявності ознак захворювання та важкого загального стану
Важливо зазначити, що позитивний тест на коронавірус при задовільному стані пацієнта не є основою призначення КТ.
Чи можна приймати антибіотики при COVID-19 – відповідь МОЗ
У разі діагностування коронавірусної хвороби не варто самостійно приймати антибіотики.
Чому не варто приймати антибіотики?
- Антибіотики діють лише на бактерії, а COVID-19 має вірусне походження.
- Антибіотики не лікують COVID-19, а можуть посилити стан пацієнта
Коли слід приймати антибіотики?
- Антибіотики можуть бути призначені лише за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або за обґрунтованої підозри на неї.
- Рішення про застосування антибіотиків приймає виключно лікар
Коронавірус в Україні
За добу 3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 4 381 дитина та 873 медики.
Минулої доби госпіталізували 4 328 людей, зафіксували 174 летальні випадки. Крім цього, одужали 9 497 осіб.
Усього за час пандемії проведено 18 404 417 ПЛР-тестування.