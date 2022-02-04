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Коли потрібно робити КТ при COVID-19: перелік симптомів

Софія Ковнір
4 лютого, 15:33
Важливо зазначити, що позитивний тест на коронавірус при задовільному стані пацієнта не є основою призначення КТ

Якщо пацієнт хворіє на коронавірус, то КТ робити не обов'язково. Фото: колаж "Сьогодні"

Комп'ютерну томографію (КТ) не слід робити при задовільному стані COVID-19.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

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На що мають спиратися лікарі щодо направлення на КТ:

  • загальний стан пацієнта;
  • наявність дихальної недостатності;
  • показник сатурації;
  • температуру тіла.

Коли варто робити КТ при коронавірусі:

  • при неможливості зробити ПЛР-діагностику коронавірусної хвороби
  • при дихальній недостатності або існуванні супутніх патологій
  • у разі негативного ПЛР-тесту за наявності ознак захворювання та важкого загального стану

Важливо зазначити, що позитивний тест на коронавірус при задовільному стані пацієнта не є основою призначення КТ.

Чи можна приймати антибіотики при COVID-19 – відповідь МОЗ

У разі діагностування коронавірусної хвороби не варто самостійно приймати антибіотики.

Чому не варто приймати антибіотики?

  • Антибіотики діють лише на бактерії, а COVID-19 має вірусне походження.
  • Антибіотики не лікують COVID-19, а можуть посилити стан пацієнта

Коли слід приймати антибіотики?

  • Антибіотики можуть бути призначені лише за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або за обґрунтованої підозри на неї.
  • Рішення про застосування антибіотиків приймає виключно лікар

Коронавірус в Україні

За добу 3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 4 381 дитина та 873 медики.

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Минулої доби госпіталізували 4 328 людей, зафіксували 174 летальні випадки. Крім цього, одужали 9 497 осіб.

Усього за час пандемії проведено 18 404 417 ПЛР-тестування.

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