Чи можна приймати антибіотики при COVID-19 – відповідь МОЗ

У разі діагностування коронавірусної хвороби не варто самостійно приймати антибіотики.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Коронавірус інфо".
Чому не варто приймати антибіотики?
- Антибіотики діють лише на бактерії, а COVID-19 має вірусне походження.
- Антибіотики не лікують COVID-19, а можуть посилити стан пацієнта
Коли слід приймати антибіотики?
- Антибіотики можуть бути призначені лише за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або за обґрунтованої підозри на неї.
- Рішення про застосування антибіотиків приймає виключно лікар
В Україні продаватимуть антибіотики за е-рецептом
Вже з квітня в Україні антибіотики в аптеках будуть продавати лише за наявності електронного рецепта. Таке нововведення потрібне для того, щоб уникнути нецільового використання препаратів.
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Як розповів голова МОЗ Віктор Ляшко, скоро всі антибактеріальні препарати реалізовуватимуть лише за призначенням лікаря, який виписуватиме пацієнтам електронний рецепт.
В електронному рецепті буде зазначено діючу речовину, а не конкретну торгову марку препарату, а також її лікарську форму та дозування.
Пацієнт зможе погасити е-рецепт в аптеці, підключеній до електронної системи охорони здоров'я, обравши будь-який з наявних лікарських засобів, що містять діючу речовину, вказану в рецепті.
Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Однак для отримання електронного рецепта необхідно зареєструватись в електронній системі охорони здоров'я.
"Це важлива частина реформи — саме інструменти електронної системи охорони здоров'я створюють умови для забезпечення безпечної та якісної медичної допомоги та відстеження даних щодо призначення та споживання антибіотиків в Україні", – зазначили у МОЗ.