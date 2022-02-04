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Чи можна приймати антибіотики при COVID-19 – відповідь МОЗ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 12:59
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Рішення про застосування антибіотиків приймає виключно лікар
Антибіотики не лікують коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"
Антибіотики не лікують коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі діагностування коронавірусної хвороби не варто самостійно приймати антибіотики.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

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Чому не варто приймати антибіотики?

  • Антибіотики діють лише на бактерії, а COVID-19 має вірусне походження.
  • Антибіотики не лікують COVID-19, а можуть посилити стан пацієнта

Коли слід приймати антибіотики?

  • Антибіотики можуть бути призначені лише за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або за обґрунтованої підозри на неї.
  • Рішення про застосування антибіотиків приймає виключно лікар

В Україні продаватимуть антибіотики за е-рецептом

Вже з квітня в Україні антибіотики в аптеках будуть продавати лише за наявності електронного рецепта. Таке нововведення потрібне для того, щоб уникнути нецільового використання препаратів.

Як розповів голова МОЗ Віктор Ляшко, скоро всі антибактеріальні препарати реалізовуватимуть лише за призначенням лікаря, який виписуватиме пацієнтам електронний рецепт.

В електронному рецепті буде зазначено діючу речовину, а не конкретну торгову марку препарату, а також її лікарську форму та дозування.

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Пацієнт зможе погасити е-рецепт в аптеці, підключеній до електронної системи охорони здоров'я, обравши будь-який з наявних лікарських засобів, що містять діючу речовину, вказану в рецепті.

Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Однак для отримання електронного рецепта необхідно зареєструватись в електронній системі охорони здоров'я.

"Це важлива частина реформи — саме інструменти електронної системи охорони здоров'я створюють умови для забезпечення безпечної та якісної медичної допомоги та відстеження даних щодо призначення та споживання антибіотиків в Україні", – зазначили у МОЗ.

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