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Можно ли принимать антибиотики при COVID-19 – ответ Минздрава

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 февраля, 12:59
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Решение о применении антибиотиков принимает исключительно врач
Антибиотики не лечат коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"
Антибиотики не лечат коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае диагностирования коронавирусной болезни не стоит самостоятельно принимать антибиотики.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

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Почему не стоит принимать антибиотики?

  • Антибиотики действуют только на бактерии, а COVID-19 имеет вирусное происхождение
  • Антибиотики не лечат COVID-19, а только могут усугубить состояние пациента

Когда следует принимать антибиотики?

  • Антибиотики могут быть назначены только при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее
  • Решение о применении антибиотиков принимает исключительно врач

В Украине будут продавать антибиотики по е-рецепту

Уже с апреля в Украине антибиотики в аптеках будут продавать только при наличии электронного рецепта. Такое нововведение нужно для того, чтобы избежать нецелевого использования препаратов.

Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, скоро все антибактериальные препараты будут реализовывать только по назначению врача, который будет выписывать пациентам электронный рецепт.

В электронном рецепте будет отмечено действующее вещество, а не конкретная торговая марка препарата, а также его лекарственная форма и дозировка.

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Пациент сможет погасить е-рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащих действующее вещество, указанное в рецепте.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения.

"Это важная часть реформы — именно инструменты электронной системы здравоохранения создают условия для обеспечения безопасной и качественной медицинской помощи и отслеживания данных о назначении и потреблении антибиотиков в Украине", – отметили в Минздраве.

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