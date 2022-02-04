Можно ли принимать антибиотики при COVID-19 – ответ Минздрава

В случае диагностирования коронавирусной болезни не стоит самостоятельно принимать антибиотики.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Почему не стоит принимать антибиотики?
- Антибиотики действуют только на бактерии, а COVID-19 имеет вирусное происхождение
- Антибиотики не лечат COVID-19, а только могут усугубить состояние пациента
Когда следует принимать антибиотики?
- Антибиотики могут быть назначены только при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее
- Решение о применении антибиотиков принимает исключительно врач
В Украине будут продавать антибиотики по е-рецепту
Уже с апреля в Украине антибиотики в аптеках будут продавать только при наличии электронного рецепта. Такое нововведение нужно для того, чтобы избежать нецелевого использования препаратов.
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Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, скоро все антибактериальные препараты будут реализовывать только по назначению врача, который будет выписывать пациентам электронный рецепт.
В электронном рецепте будет отмечено действующее вещество, а не конкретная торговая марка препарата, а также его лекарственная форма и дозировка.
Пациент сможет погасить е-рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащих действующее вещество, указанное в рецепте.
Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения.
"Это важная часть реформы — именно инструменты электронной системы здравоохранения создают условия для обеспечения безопасной и качественной медицинской помощи и отслеживания данных о назначении и потреблении антибиотиков в Украине", – отметили в Минздраве.