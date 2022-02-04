Можно ли принимать антибиотики при COVID-19 – ответ Минздрава

Решение о применении антибиотиков принимает исключительно врач

Антибиотики не лечат коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае диагностирования коронавирусной болезни не стоит самостоятельно принимать антибиотики.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

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Почему не стоит принимать антибиотики?

Антибиотики действуют только на бактерии, а COVID-19 имеет вирусное происхождение

Антибиотики не лечат COVID-19, а только могут усугубить состояние пациента

Когда следует принимать антибиотики?

Антибиотики могут быть назначены только при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее

Решение о применении антибиотиков принимает исключительно врач

В Украине будут продавать антибиотики по е-рецепту

Уже с апреля в Украине антибиотики в аптеках будут продавать только при наличии электронного рецепта. Такое нововведение нужно для того, чтобы избежать нецелевого использования препаратов.

Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, скоро все антибактериальные препараты будут реализовывать только по назначению врача, который будет выписывать пациентам электронный рецепт.