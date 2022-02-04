Майже 45 тисяч нових хворих! COVID-19 б'є рекорди в Україні

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4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...

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