Майже 45 тисяч нових хворих! COVID-19 б'є рекорди в Україні

За добу 3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 4 381 дитина та 873 медики.
Про це пише пресслужба МОЗ.
Минулої доби госпіталізували 4 328 людей, зафіксували 174 летальних наслідки. Крім цього, одужали 9497 осіб.
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Усього за час пандемії проведено 18 404 417 ПЛР-тестування.
Кількість заражених у регіонах за добу
- м. Київ – 2869;
- Вінницька область – 1356;
- Волинська область – 1034;
- Дніпропетровська область – 2115;
- Донецька область – 1799;
- Житомирська область – 3310;
- Закарпатська область – 882;
- Запорізька область – 1060;
- Івано-Франківська область – 1959;
- Київська область – 1551;
- Кіровоградська область – 331;
- Луганська область – 805;
- Львівська область – 3791;
- Миколаївська область – 921;
- Одеська область – 4136;
- Полтавська область – 1202;
- Рівненська область – 2521;
- Сумська область – 2073;
- Тернопільська область – 1664;
- Харківська область – 1789;
- Херсонська область – 1058;
- Хмельницька область – 2081;
- Черкаська область – 1166;
- Чернівецька область – 994;
- Чернігівська область – 1311.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
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