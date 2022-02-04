Почти 45 тысяч новых заболевших! COVID-19 бьет рекорды в Украине

За сутки 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 4 381 ребенок и 873 медика.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 4 328 человек, зафиксировали 174 летальных исходов. Кроме этого, выздоровели 9 497 человек.
Далее по теме
Всего за время пандемии проведено 18 404 417 ПЦР-тестирований.
Количество зараженных в регионах за сутки
- г. Киев – 2869;
- Винницкая область – 1356;
- Волынская область – 1034;
- Днепропетровская область – 2115;
- Донецкая область – 1799;
- Житомирская область – 3310;
- Закарпатская область – 882;
- Запорожская область – 1060;
- Ивано-Франковская область – 1959;
- Киевская область – 1551;
- Кировоградская область – 331;
- Луганская область – 805;
- Львовская область – 3791;
- Николаевская область – 921;
- Одесская область – 4136;
- Полтавская область – 1202;
- Ровенская область – 2521;
- Сумская область – 2073;
- Тернопольская область – 1664;
- Харьковская область – 1789;
- Херсонская область – 1058;
- Хмельницкая область – 2081;
- Черкасская область – 1166;
- Черновицкая область – 994;
- Черниговская область – 1311.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Читайте также:
- "Омикрон" добрался до еще одной области – где бушует опасный штамм.
- COVID-19 будут лечить "Молнупиравиром". Когда таблетки появятся в Украине.
- В Запорожье массово закрывают пункты вакцинации от COVID-19 – что произошло.
- Вспышка "Омикрона" в Украине. Какая вакцина защитит от штамма лучше всего.
- Что делать, если отказали в вакцинации против COVID-19 – советы Минздрава.