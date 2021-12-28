Коли викликати "швидку" при коронавірусі? У МОЗ відповіли

Є певний перелік сиптомів та станів, при яких треба викликати "швидку".
Захворювання на COVID-19 може переноситися як у легкій формі, так і значно загрожувати здоров'ю людини. Не варто нехтувати своїм здоров'ям і необхідно знати перелік симптомів та станів, при яких потрібно викликати "швидку" при коронавірусі.
Про це повідомили у пресцентрі МОЗ.
Варто пам'ятати, що лікар прийме рішення про необхідність госпіталізації вже після обстеження.
Коли пацієнту може знадобитися госпіталізація
- біль у грудній клітці,
- важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності,
- сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%,
- порушення свідомості,
- інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
Коронавірус в Україні
За добу 27 грудня в Україні зафіксовано 2248 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них – 137 дітей, медпрацівників – 19).
Минулої доби госпіталізували 944 особи, а також зафіксували 134 летальні випадки. Одужали 4789 осіб.
За весь час пандемії в Україні одужали 3 437 528 осіб.
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