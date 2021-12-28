Коли викликати "швидку" при коронавірусі? У МОЗ відповіли

Є певний перелік сиптомів та станів, при яких треба викликати "швидку".

Захворювання на COVID-19 може переноситися як у легкій формі, так і значно загрожувати здоров'ю людини. Не варто нехтувати своїм здоров'ям і необхідно знати перелік симптомів та станів, при яких потрібно викликати "швидку" при коронавірусі.

Про це повідомили у пресцентрі МОЗ.

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Варто пам'ятати, що лікар прийме рішення про необхідність госпіталізації вже після обстеження.

Коли пацієнту може знадобитися госпіталізація

біль у грудній клітці,

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності,

сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%,

порушення свідомості,

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

Коронавірус в Україні

За добу 27 грудня в Україні зафіксовано 2248 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них – 137 дітей, медпрацівників – 19).

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Минулої доби госпіталізували 944 особи, а також зафіксували 134 летальні випадки. Одужали 4789 осіб.

За весь час пандемії в Україні одужали 3 437 528 осіб.

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