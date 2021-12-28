Когда вызвать "скорую" при коронавирусе? В Минздраве ответили

Есть определенный перечень сиптомов и состояний, при которых нужно вызвать скорую.

Заболевание коронавирусом может переноситься как в легкой форме, так и значительно угрожать здоровью человека. Не стоит пренебрегать своим здоровьем и необходимо знать перечень симптомов и состояний, при которых нужно вызвать "скорую" при COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

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Следует помнить, что доктор примет решение о необходимости госпитализации уже после обследования.

Когда пациенту может потребоваться госпитализация

боль в грудной клетке,

тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности,

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%,

нарушение сознания,

другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

Коронавирус в Украине

За сутки 27 декабря в Украине зафиксировано 2248 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них – 137 детей, медработников – 19).

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За прошедшие сутки госпитализировали 944 человека, а также зафиксировали 134 летальных исхода. Выздоровели 4789 человек.

За все время пандемии в Украине поправились – 3 437 528 человек.

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