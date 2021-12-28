Когда вызвать "скорую" при коронавирусе? В Минздраве ответили

Есть определенный перечень сиптомов и состояний, при которых нужно вызвать скорую.
Заболевание коронавирусом может переноситься как в легкой форме, так и значительно угрожать здоровью человека. Не стоит пренебрегать своим здоровьем и необходимо знать перечень симптомов и состояний, при которых нужно вызвать "скорую" при COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.
Следует помнить, что доктор примет решение о необходимости госпитализации уже после обследования.
Когда пациенту может потребоваться госпитализация
- боль в грудной клетке,
- тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности,
- сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%,
- нарушение сознания,
- другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.
Коронавирус в Украине
За сутки 27 декабря в Украине зафиксировано 2248 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них – 137 детей, медработников – 19).
За прошедшие сутки госпитализировали 944 человека, а также зафиксировали 134 летальных исхода. Выздоровели 4789 человек.
За все время пандемии в Украине поправились – 3 437 528 человек.
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