Коронавірус набирає обертів? Кількість нових випадків знову збільшилася

В Україні кілька днів поспіль зростає захворюваність на ковід, а кількість тих, хто одужав, залишається на тому самому рівні

В Україні за останню добу, 13 липня, виявили 547 нових випадків зараження коронавірусом. Це на 66 випадків більше, ніж добу тому.

Про це повідомляє МОЗ.

Усього інфекцію підтвердили у 2 242 245 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 25 українців (усього – 52 665). Вилікувати вдалося 2 179 076 інфікованих (797 – за останню добу).

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Статистика 14 липня. Джерело: МОЗ

Нагадаємо, 23 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про два перші випадки нового штаму коронавірусу типу "Дельта" в Україні – індійська мутація вважається однією з найнебезпечніших форм вірусу.

В Україні у зв'язку зі швидким поширенням нового штаму вірусу вже починають готуватися до можливого спалаху хвороби.