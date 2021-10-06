В Україні за добу зафіксували майже 13 тис. випадків COVID-19

В Україні зафіксували нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу, 5 жовтня, зафіксували 12 662 нових випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 482 518 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 320 жителів України (всього – 57 526). Вилікувати вдалося 2 273 382 інфікованих (4 630 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.



Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 792 випадки;

Вінницька область – 275 випадків;

Волинська область – 315 випадків;

Дніпропетровська область – 964 випадки;

Донецька область – 761 випадок;

Житомирська область – 382 випадки;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 783 випадки;

Івано-Франківська область – 305 випадків;

Київська область – 442 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 576 випадків;

Львівська область – 645 випадків;

Миколаївська область – 367 випадків;

Одеська область – 1076 випадків;

Полтавська область – 475 випадків;

Рівненська область – 509 випадків;

Сумська область – 441 випадок;

Тернопільська область – 292 випадки;

Харківська область – 1163 випадки;

Херсонська область – 423 випадки;

Хмельницька область – 549 випадків;

Черкаська область – 392 випадки;

Чернівецька область – 484 випадки;

Чернігівська область – 34 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Карантин в Україні

Поки всі області перебувають у "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники там вище норми.

Ситуація в областях:

Запорізька – перевищені рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;

Рівненська – перевищена динаміка рівня госпіталізацій;

Сумська – перевищений коефіцієнт виявлення випадків ковіду;

Харківська – перевищені коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;

Чернівецька – перевищені рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.

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