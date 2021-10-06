В Україні за добу зафіксували майже 13 тис. випадків COVID-19

В Україні зафіксували нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за останню добу, 5 жовтня, зафіксували 12 662 нових випадки інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 482 518 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 320 жителів України (всього – 57 526). Вилікувати вдалося 2 273 382 інфікованих (4 630 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 792 випадки;
- Вінницька область – 275 випадків;
- Волинська область – 315 випадків;
- Дніпропетровська область – 964 випадки;
- Донецька область – 761 випадок;
- Житомирська область – 382 випадки;
- Закарпатська область – 141 випадок;
- Запорізька область – 783 випадки;
- Івано-Франківська область – 305 випадків;
- Київська область – 442 випадки;
- Кіровоградська область – 76 випадків;
- Луганська область – 576 випадків;
- Львівська область – 645 випадків;
- Миколаївська область – 367 випадків;
- Одеська область – 1076 випадків;
- Полтавська область – 475 випадків;
- Рівненська область – 509 випадків;
- Сумська область – 441 випадок;
- Тернопільська область – 292 випадки;
- Харківська область – 1163 випадки;
- Херсонська область – 423 випадки;
- Хмельницька область – 549 випадків;
- Черкаська область – 392 випадки;
- Чернівецька область – 484 випадки;
- Чернігівська область – 34 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Карантин в Україні
Поки всі області перебувають у "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники там вище норми.
Ситуація в областях:
- Запорізька – перевищені рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;
- Рівненська – перевищена динаміка рівня госпіталізацій;
- Сумська – перевищений коефіцієнт виявлення випадків ковіду;
- Харківська – перевищені коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;
- Чернівецька – перевищені рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.
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