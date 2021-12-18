Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 7 тис. випадків зараження

МОЗ обновило COVID-статистику / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 17 грудня в Україні виявили 7 503 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 674, медпрацівників – 154).

Про це пише прес-служба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 2 018 осіб, а летальних випадків – 288. Крім того, одужало 18 534 людини.

За весь час пандемії в Україні одужало 3 324 999 осіб.

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Кількість заражених в регіонах за добу

м. Київ – 1395;

Вінницька область – 226;

Волинська область – 327;

Дніпропетровська область – 319;

Донецька область – 325;

Житомирська область – 186;

Закарпатська область – 260;

Запорізька область – 375;

Івано-Франківська область – 222;

Київська область – 390;

Кіровоградська область – 109;

Луганська область – 72;

Львівська область – 370;

Миколаївська область – 223;

Одеська область – 389;

Полтавська область – 443;

Рівненська область – 197;

Сумська область – 143;

Тернопільська область – 175;

Харківська область – 278;

Херсонська область – 95;

Хмельницька область – 293;

Черкаська область – 316;

Чернівецька область – 178;

Чернігівська область – 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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