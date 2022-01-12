Нова хвиля? В Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус

В Україні знову фіксують збільшення хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 11 січня, в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавіруса.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Серед нових хворих дітей – 409, медпрацівників – 160.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 898 осіб;

летальних випадків – 193;

одужало – 8 077 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1151;

Вінницька область – 435;

Волинська область – 94;

Дніпропетровська область – 237;

Донецька область – 250;

Житомирська область – 139;

Закарпатська область – 168;

Запорізька область – 122;

Івано-Франківська область – 502;

Київська область – 266;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 112;

Львівська область – 386;

Миколаївська область – 135;

Одеська область – 312;

Полтавська область – 328;

Рівненська область – 250;

Сумська область – 445;

Тернопільська область – 235;

Харківська область – 457;

Херсонська область – 197;

Хмельницька область – 351;

Черкаська область – 224;

Чернівецька область – 197;

Чернігівська область – 60.

Новий локдаун

В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу на тлі поширення нового "Омікрон"-штама. Пік захворюваності триватиме протягом кількох місяців.

Реклама

За прогнозами МОЗ, черговий сплеск захворюваності буде, починаючи з кінця січня.

"У цей час буде більше "Омікрону". Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", – заявив головний санлікар Ігор Кузін.

Раніше ми писали: