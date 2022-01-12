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Нова хвиля? В Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус

Інна Собора
12 січня, 08:12
Найбільше нових хворих у Києві та Івано-Франківській області

В Україні знову фіксують збільшення хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 11 січня, в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавіруса.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Серед нових хворих дітей – 409, медпрацівників – 160.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 898 осіб;
  • летальних випадків – 193;
  • одужало – 8 077 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1151;
  • Вінницька область – 435;
  • Волинська область – 94;
  • Дніпропетровська область – 237;
  • Донецька область – 250;
  • Житомирська область – 139;
  • Закарпатська область – 168;
  • Запорізька область – 122;
  • Івано-Франківська область – 502;
  • Київська область – 266;
  • Кіровоградська область – 64;
  • Луганська область – 112;
  • Львівська область – 386;
  • Миколаївська область – 135;
  • Одеська область – 312;
  • Полтавська область – 328;
  • Рівненська область – 250;
  • Сумська область – 445;
  • Тернопільська область – 235;
  • Харківська область – 457;
  • Херсонська область – 197;
  • Хмельницька область – 351;
  • Черкаська область – 224;
  • Чернівецька область – 197;
  • Чернігівська область – 60.

Новий локдаун

В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу на тлі поширення нового "Омікрон"-штама. Пік захворюваності триватиме протягом кількох місяців.

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За прогнозами МОЗ, черговий сплеск захворюваності буде, починаючи з кінця січня.

"У цей час буде більше "Омікрону". Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", – заявив головний санлікар Ігор Кузін.

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