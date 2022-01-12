Нова хвиля? В Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус

В Україні знову фіксують збільшення хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні
Протягом минулої доби, 11 січня, в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавіруса.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Серед нових хворих дітей – 409, медпрацівників – 160.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 898 осіб;
- летальних випадків – 193;
- одужало – 8 077 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1151;
- Вінницька область – 435;
- Волинська область – 94;
- Дніпропетровська область – 237;
- Донецька область – 250;
- Житомирська область – 139;
- Закарпатська область – 168;
- Запорізька область – 122;
- Івано-Франківська область – 502;
- Київська область – 266;
- Кіровоградська область – 64;
- Луганська область – 112;
- Львівська область – 386;
- Миколаївська область – 135;
- Одеська область – 312;
- Полтавська область – 328;
- Рівненська область – 250;
- Сумська область – 445;
- Тернопільська область – 235;
- Харківська область – 457;
- Херсонська область – 197;
- Хмельницька область – 351;
- Черкаська область – 224;
- Чернівецька область – 197;
- Чернігівська область – 60.
Новий локдаун
В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу на тлі поширення нового "Омікрон"-штама. Пік захворюваності триватиме протягом кількох місяців.
За прогнозами МОЗ, черговий сплеск захворюваності буде, починаючи з кінця січня.
"У цей час буде більше "Омікрону". Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", – заявив головний санлікар Ігор Кузін.
Раніше ми писали:
- В Україні починається нова хвиля коронавірусу. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня.
- У світі вже з'явилися таблетки від COVID-19. Також скоро вони можуть бути і в Україні.