Коронавірус в Україні. За добу зафіксували майже 20 тисяч нових випадків, 700 летальних

Країна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 1 листопада, в Україні зафіксували 19 455 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 955 693 чоловік. Минулої доби від COVID-19 померли 700 жителів України (всього – 68 727). Вилікувати вдалося 2454737 інфікованих (12639 – за останню добу).

Дані за добу / Фото: Минздрав

273307 чоловік вакциновані від COVID-19. Одну дозу отримали 207 877 чоловік, повністю імунізовано – 65 430 чоловік.

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом червоних зон побільшає.

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