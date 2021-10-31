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СЬОГОДНІ Новини України

За добу в Україні виявили понад 17 тис. нових випадків COVID-19

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
31 жовтня, 08:18
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Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада
Україна наближається до піку коронавірусу
Україна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 30 жовтня в Україні зафіксували 17 430 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 108, медпрацівників – 178).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 5 663 особи. Крім цього, від коронавірусу померли 336 людей, а одужало 5 269 людей.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 922 302 особи;
  • одужало – 2 436 213 осіб;
  • летальних випадків – 67 729;

Пік COVID-19 в Україні

Пік захворюваності наCOVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогодні зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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