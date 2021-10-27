Коронавірус в Україні. За добу зафіксували майже 23 тисячі нових випадків

Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували 22 574 нові випадки COVID-19. Це на 3454 випадки більше, ніж попередньої доби.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 825 733 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 692 жителі України (всього – 65 628). Вилікувати вдалося 2 401 705 інфікованих (11 593 – за останню добу).

Статистика хворих від МОЗ / Фото: Минздрав

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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На сьогодні зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Ймовірно, найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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