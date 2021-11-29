Хто найчастіше хворіє і головні симптоми: чого побоюватися українцям через новий штам "Омікрон"

Новий штам "Омікрон" найчастіше виявляли у молодих пацієнтів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно світ сколихнула новина про новий штам коронавірусу "Омікрон". Він активно поширюється і набагато небезпечніший, ніж "Дельта".

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про новий варіант COVID-19.

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Що це за штам

Варіант коронавірусу "Омікрон" (B.1.1.529) вперше був виявлений у Ботсвані та ПАР у другій половині листопада 2021 року. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже надала йому статусу, що "викликає занепокоєння".

За даними вчених із ПАР, через надзвичайно високу кількість мутацій він може бути ще заразнішим від штаму, що отримав останнім часом особливо широке поширення у світі – варіанту "Дельта".

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) оцінив загрозу поширення цього варіанта у країнах Євросоюзу від "високої до дуже високої".

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Симптоми зараження "Омікроном"

Лікарі з ПАР, де вперше виявили новий штам, Анджеліка Кудзі одна з перших розповіла про симптоми "Омікрона":

пацієнти скаржилися на сильне почуття втоми,

у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс і високу температуру,

у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

"Їх симптоми були дуже відмінні від тих, з якими я стикалася раніше, і виявлялися у легкій формі" , – сказала лікарка.

Хто найчастіше хворіє

Пацієнти з новим штамом, як зазначила Кутзі, найчастіше були молодими людьми. Здебільшого це були здорові чоловіки, які прийшли "дуже втомленими". Крім того, близько половини з них не було вакциновано.

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Конкретні наслідки зараження цим варіантом коронавірусу лікарі поки що не проаналізували.

Доктор Євген Комаровський розповів, що відповіді, чи захищає вакцинація від COVID-19 від нового штаму коронавірусу "Омікрон", немає.

"Зараз буквально протягом двох тижнів будуть відповіді на більшість питань. Велика кількість людей, науковців, дослідників вивчатимуть, як вірус передається, як він передається у групі вакцинованих. Я вважаю, що за 10 днів ми відповімо на всі питання", – зазначив Євген. Комаровський.

Чи є "Омікрон" в Україні?

Поки що у МОЗ не заявляли про появу нового штаму в Україні.

"На сьогоднішній день штаму "Омікрон" не було виявлено на території України" , – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 29 листопада.

Поки новий штам коронавірусу зафіксували в:

Великобританії;

Німеччини;

ПАР;

Чехії;

Бельгії;

Ізраїлі;

Нідерланди;

Китаю.

Які штами є в нашій країні

Нещодавно українців приголомшила новина про те, що в країні знайшли вже 11 мутацій "Дельта"-штаму коронавірусу. У той же час, це не єдина небезпечна варіація COVID-19.

Україна зараз використовує тест-системи, які надала ВООЗ. Вони здатні визначати 6 основних типових штамів коронавірусу:

Альфа (британський),

Ця (вперше зареєстрований у Великій Британії та Нігерії),

Бета (південноафриканський),

Гамма (бразильський),

Дельта (індійський),

Каппа (індійський).

Які небезпечні штами COVID-19 є в Україні – сайт "Сьогодні" розповідав у матеріалі декілька тижнів тому.

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 28 листопада в Україні зафіксовано 5804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 530, медпрацівників – 72).

Усього за добу:

госпіталізовано – 2 082 особи;

летальних наслідків – 297;

видужало – 10 477.

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