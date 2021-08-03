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Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День Незалежності

3 серпня, 11:05

Олександр Панченко , Сергій Мартинець

У серпні погода обіцяє бути примхливою – спека, похолодання і періодичні зливи, але на 30-річчя незалежності буде добре

Українців чекає гарна погода на свято. Колаж "Сьогодні"

Українців до кінця серпня чекає ще потепління, але вже без пекельної спеки. До Дня незалежності в Україні буде під 30 градусів, а через пару днів дощі й похолодання. Про це розповів "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань.

За його словами, перед Днем Незалежності знову потеплішає до 26-28 градусів – і літо на цьому закінчиться.

Якщо парад на честь 30-ї річниці свята ще відбудеться у неспекотний сонячний день, то через день-два різко похолодає. А попрощається з нами літо зливою.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 3 серпня виявилися знеструмленими 129 населених пунктів, найбільше у Сумській області – 60. Читайте також детальніше, що днями наробила негода в Україні.

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Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найбільш ймовірного Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Також дивіться у нашому сюжеті, як негода вбила молоду пару у Львові:

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Джерело: Сьогодні

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