Локдаун все ближче: вісім областей України ризикують потрапити до "помаранчевої зони"

Деякі регіони України можуть потрапити до "помаранчевої зони". Фото: колаж "Сегодня".

Станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають "помаранчевій зоні" адаптивного карантину. Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні.

Про це стало відомо на сайті МОЗ.

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Області, які відповідають "помаранчевій зоні" карантину

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Рівненська

Сумська

Харківська

Херсонська

Чернівецька

8 областей України можуть потрапили до помаранчевої зони. Фото: Shutterstock.

Статистика коронавірусу по регіонах

Найгірша статистика на сьогоднішній день спостерігається у Чернівецькій області – 653, Харківській – 450 і Запорізькій – 380. До речі, норма повинна складати не більше 75 на 100 тисяч населення.

Також у деяких регіонах перевищена динаміка COVID-госпіталізацій. Найгірша ситуація в Херсонській області – 71,1%, Рівненській – 59,1%.

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COVID-19 в Україні на сьогоднішній день

Усього інфекцію підтвердили у 2 469 856 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 317 жителів України (усього – 57 206). Вилікувати вдалося 2 268 752 інфікованих (4229 – за останню добу).

Карантин в Україні. Фото: Depositphotos.

Які обмеження діють нині по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

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