Ляшко назвав області, які наближаються до червоної зони

Ляшко: якщо буде загроза сверхнагрузки на систему охорони здоров'я, будемо пропонувати ввести червоний рівень. Колаж: "Сьогодні"

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області рухаються в напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки.

Про це Ляшко розповів в інтерв'ю "Слово і діло".

"Зараз рухається в напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська. Тобто ми знову бачимо Західну Україну. Хоча в абсолютних цифрах великі цифри в Києві, в Харкові, але в розрахунку на 100 000 населення все ж таки Західна Україна страждає більше. І завантаженість ліжок там більше, і завантаженість ліжок з киснем – більше", – розповів Ляшко.

Ляшко зазначив, що якщо вони побачать загрозу сверхнагрузки на систему охорони здоров'я, тоді вони будуть пропонувати ввести червоний рівень.

"Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області",– сказав Ляшко.

У МОЗ пояснили, чому росте захворюваність

Раніше ми повідомляли, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ, тому в країні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19.

"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків збільшуватиметься", – заявив міністр.

Ляшко додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на COVID-19.

"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей період часу найбільше передається від людини до людини. Ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас буде зростати кількість щеплень. Якщо буде зростати, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", – додав Ляшко.

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