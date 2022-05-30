Мер Мелітополя висунув дві версії вибуху біля будинку зрадника Балицького

Іван Федоров відреагував на вибух у Мелітополі. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Мелітополі російські війська, ймовірно, намагаються прибрати колаборантів, якими вони незадоволені. Це одна з версій ранкового вибуху біля будинку псевдогубернатора регіону Євгена Балицького. Крім того, міг бути опір українців.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Telegram-канал "Сьогодні".

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Деталі

Як заявив на брифінгу міський голова Іван Федоров, існує дві версії ранкового вибуху авто у центрі Мелітополя:

Окупанти намагаються позбутися колаборантів, якими вони незадоволені.

"Думаю, що це рашисти роблять зачистку колаборантів, які недостатньо виконують те, що вони обіцяли. Це ми бачили в Енергодарі, Токмаку, і зараз це продовжується в Мелітополі", – сказав мер.

Опір українців разом з правоохоронними органами.

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"Але цю версію ми почуємо від наших правоохоронних органів пізніше", – наголосив Федоров.

Що було раніше?

В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Це сталося о 7:50 ранку. За попередньою інформацією, вибухнуло у районі будинку псевдогубернатора регіону Євгена Балицького. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

У мелітопольців, що проживають у районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького, тремтіли вікна та стіни в будинках.

За попередніми даними, вибухнуло в районі ТЦ "Квартал", де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що спрацювали диверсанти.

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За попередньою інформацією, поранення отримала донька покійного Олега Балицького (це рідний брат фейкового губернатора та зрадника України Євгена Балицького. – Ред.).

Місцеве видання "РІА Мелітополь" опублікувало кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену.

"Є інформація, що поранення отримала Євгенія Зайцева – донька покійного Олега Балицького, брата фейкового губернатора – зрадника України Євгена Балицького", – пишуть журналісти.

Загарбники огородили центральну площу, де знаходиться БК ім. Шевченка, в якому окупанти організували свою "військово-цивільну адміністрацію".

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