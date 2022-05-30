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Знищили зрадників. Нові деталі вибуху у Мелітополі біля будинку Балицького

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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30 травня, 13:09
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Опубліковано нові кадри з місця події. Постраждалі – сім'я колаборантів
З'явилися нові подробиці вибуху у Мелітополі. Фото: колаж "Сьогодні"
З'явилися нові подробиці вибуху у Мелітополі. Фото: колаж "Сьогодні"

З'явилися нові подробиці вибуху у Мелітополі, який стався у районі будинку псевдогубернатора регіону Євгена Балицького. Як стало відомо, вибухнув автомобіль із зрадниками. Припаркований Mercedes було знищено за кафе "Шторм" в районі площі Перемоги.

Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

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Нові деталі

За версією пропагандистських ЗМІ, які опублікували кадри з місця події, вибуховий пристрій було закладено у люку. А вибух стався, коли автомобіль проїжджав повз.

Автомобіль повністю знищено. Постраждалі – сім'я колаборантів, їхні імена окупанти не розголошують.

Що відомо про постраждалих зрадників

У жінки – поранення грудей. А у чоловіка – множинні осколкові поранення тулуба та переломи обох ніг.

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Що було раніше?

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В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Це сталося о 7:50 ранку. За попередньою інформацією, вибухнуло у районі будинку псевдогубернатора регіону Євгена Балицького. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

У мелітопольців, що проживають у районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького, тремтіли вікна та стіни в будинках.

За попередніми даними, вибухнуло в районі ТЦ "Квартал", де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що спрацювали диверсанти.

За попередньою інформацією, поранення отримала донька покійного Олега Балицького (це рідний брат фейкового губернатора та зрадника України Євгена Балицького. – Ред.).

Місцеве видання "РІА Мелітополь" опублікувало кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену.

"Є інформація, що поранення отримала Євгенія Зайцева – донька покійного Олега Балицького, брата фейкового губернатора – зрадника України Євгена Балицького", – пишуть журналісти.

Загарбники огородили центральну площу, де знаходиться БК ім. Шевченка, в якому окупанти організували свою "військово-цивільну адміністрацію".

Росгвардійці, поліція, військові вивчають якийсь пакет на тротуарі.

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