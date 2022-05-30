Вибух біля будинку зрадника Балицького у Мелітополі. Нові деталі про жертви

В окупованому Мелітополі, де стався вибух у районі будинку псевдогубернатора регіону Євгена Балицького, є постраждалі. За попередньою інформацією, поранення отримала донька покійного Олега Балицького. Зазначається, що окупанти неабияк перелякалися.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".
Що відбувається у Мелітополі?
Місцеве видання "РІА Мелітополь" опублікувало кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену.
"Є інформація, що поранення отримала Євгенія Зайцева – донька покійного Олега Балицького, брата фейкового губернатора-зрадника України Євгена Балицького", – пишуть журналісти.
Є постраждалі. Фото: РІА Мелітополь
Окупанти перелякалися
Загарбники огородили центральну площу, де знаходиться ДК Шевченко, де окупанти організували свою "військово-цивільну адміністрацію".
Росгвардійці, поліція, військові вивчають якийсь пакет на тротуарі.
Окупанти в Мелітополі. Фото: РІА Мелітополь
Що відомо про потерпілих?
За неперевіреними даними, поранення отримали дві жінки та молодий чоловік. Інформація зараз уточнюється.
Що було раніше?
В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Це сталося о 7:50 ранку. За попередньою інформацією, вибухнуло у районі будинку псевдогубернатора регіону Євгена Балицького. Про це повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь.
У мелітопольців, що проживають у районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна та стіни в будинках.
За попередніми даними, вибухнуло в районі ТЦ "Квартал", де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що спрацювали диверсанти.
Наразі спостерігаються клуби чорного диму.