Вибух біля будинку зрадника Балицького у Мелітополі – з'явилося перше відео з місця

Російські окупанти зібрали багато людей та техніку

Окупанти "працюють" на місці вибуху у Мелітополі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі опублікували відео з місця вибуху у районі будинку псевдогубернатора регіону Євгена Балицького, який стався 30 травня в окупованому Мелітополі. Російські окупанти зібрали багато людей та техніку. Також противники оточили місце інциденту та розбираються.

Відповідне відео розмістив "Телеграф".

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За інформацією місцевих ЗМІ, росіяни стверджують, що вибухнув припаркований Mercedes і за цим стоять українські диверсанти.

Що було раніше?

В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Це сталося о 7:50 ранку. За попередньою інформацією, вибухнуло у районі будинку псевдогубернатора регіону Євгена Балицького. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

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У мелітопольців, що проживають у районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького, тремтіли вікна та стіни в будинках.

За попередніми даними, вибухнуло в районі ТЦ "Квартал", де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що спрацювали диверсанти.

За попередньою інформацією, поранення отримала донька покійного Олега Балицького (це рідний брат фейкового губернатора та зрадника України Євгена Балицького. – Ред.).

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Місцеве видання "РІА Мелітополь" опублікувало кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену.

"Є інформація, що поранення отримала Євгенія Зайцева – донька покійного Олега Балицького, брата фейкового губернатора-зрадника України Євгена Балицького", – пишуть журналісти.

Загарбники огородили центральну площу, де знаходиться БК ім. Шевченка, в якому окупанти організували свою "військово-цивільну адміністрацію".

Росгвардійці, поліція, військові вивчають якийсь пакет на тротуарі.

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