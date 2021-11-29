Мітинги антивакцинаторів та загроза нового штаму: розповідаємо все про COVID-ситуацію в Україні

Антивакцинатори продовжать звинувачувати вакцину у неефективності проти коронавірусу на тлі появи нового штаму. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 29 листопада в Україні зафіксували менше 6 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусу. Хоч ситуація продовжує покращуватися, з'явилася нова загроза – штамм "Омікріон".

Сайт "Сьогодні" детально розповідає про актуальну ситуацію з COVID-19.

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Статистика коронавірусу в Україні

За добу 28 листопада в Україні зафіксовано 5 804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 530, медпрацівників – 72).

Всього за добу:

госпіталізовано – 2 082 людини;

летальних випадків – 297;

одужало – 10 477.

Вакцинація

В неділю, 28 листопада, вакцинувалися проти коронавірусу 93 970 людей. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовані – 62 901 людина.

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Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 288 230 щеплень.

Карантинні зони в Україні

Показники значно поліпшились в Києві – жодний показник не відповідає "червоній" зоні, хоча столиця в ній залишається. Крім того, у Черкаській області поліпшився показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування – тепер він в межах норми.

Крім того, Харківська область пробула в "жовтій" зоні карантину по показникам лише один день – сьогодні вона вже "помаранчева". Повний список областей по карантинним зонам 29 листопада:

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"Червона"

Київ

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Рівненська

Сумська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернігівська

"Помаранчева"

Закарпатська

Полтавська

"Жовта" зона

Кіровоградська

Тернопільська

Харківська

Чернівецька (області)

Ліки від COVID-19: чи доступні в Україні

За останній місяць у світі з'явилося два препарати, які використовують для лікування коронавірусу. Це "Молнупіравір" фірми Merck і "Пакславід" фірми Pfizer.

Доктор Євген Комаровський назвав деякі особливості лікування цими препаратами:

ціна – близько 700 доларів на курс лікування;

в Україні таких препаратів немає;

препарати ефективні лише тоді, коли вони призначаються у перші три дні хвороби.

За словами Комаровського, препарат, який є в нашій країні під назвою "Ремдесивір", не має жодного стосунку до застосування в перші дні хвороби.

"Цей препарат використовується тоді, коли у людини підтвердили середню тяжкість хвороби. Або людей із серйозним тлом – гіпертонією, ожирінням", – уточнив лікар.

Новий штам "Омікрон"

Нещодавно світ сколихнула новина, що штамм активно поширюється та може переноситися важче за "Дельту". Комаровський розповів, що наразі відповіді, чи захищає вакцинація від COVID-19 від нового штаму коронавірусу "Омікрон", немає. Якщо штам небезпечніший за попередні, то може знадобитися інша вакцина.

За словами лікаря, через появу нового штаму коронавірусу, антивакцинатори продовжать звинувачувати вакцину в неефективності проти хвороби.

"Зараз буквально протягом двох тижнів будуть відповіді на більшість запитань. Велика кількість людей, вчених, дослідників будуть вивчати, як вірус передається, як він передається в групі вакцинованих. Я вважаю, що днів через 10 ми відповімо на всі питання", — зазначив Євген Комаровський.

Антивакцинатори продовжують мітингувати

В неділю, попри дощ, в Одесі влаштували чергову акцію. Кілька десятків людей зібралися під стінами міськради та розгорнули там плакати. Щоправда їх мітинг тривав не більше 10 хвилин.

"І дощ не завада. Жоден вихідний не проходить на Думській площі без мініпротестів... Втім, таке об'єднання було безрезультатним – люди простояли десять хвилин і розійшлися" , – повідомили місцеві новини.

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