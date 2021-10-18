На межі локдауну: Київ і 13 областей вже відповідають "помаранчевій зоні"

Київ і 13 областей України відповідають "помаранчевій зоні". Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на 18 жовтня в Україні "помаранчевій зоні" відповідають Київ і 13 областей. У "червоній зоні" епідемічної небезпеки перебувають 5 регіонів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Які області відповідають "помаранчевій зоні"?
В Україні "помаранчевій зоні" карантину відповідають Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
Хто потрапив у "червону зону"?
Станом на 18 жовтня в "червоній зоні" карантину перебувають Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.
Області в "жовтій зоні" карантину
У "жовтій зоні" досі перебувають Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська, Полтавська, Рівненська та Тернопільська області.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?
В Україні за останню добу, 17 жовтня, виявили 9524 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 1764 менше, ніж добою раніше.
Зазначається, що вчора захворіли 790 дітей і 122 медпрацівники. Усього інфекцію підтвердили у 2 644 694 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 177 жителів України (всього – 60 810). Вилікувати вдалося 2 329 418 інфікованих (3421 – за останню добу).
У МОЗ підкреслили, що 97% госпіталізованих з COVID-19 у вересні – невакциновані.
Україна увійшла до п'ятірки країн у світі за смертністю від коронавірусу
Раніше ми повідомляли, що в усьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нових випадки COVID-19. Як виявилося, Україна увійшла до п'ятірки країн у світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.
Усього 6745 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4-му місці у світі і на третьому – в Європі.
Зокрема, 11 жовтня у США – 84 154 зараження, у Великобританії – 38 520, в Туреччині – 33 860.
А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.
Україна з 11 996 випадками на 8-му місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4-му місці.
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