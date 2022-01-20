На порозі нового локдауну: коли посилять карантин через "Омікрон" і хто під загрозою

Чергова хвиля захворювань може тривати до квітня. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже говорять про початок нового спалаху коронавірусу. Минулої доби кількість хворих на COVID-19 значно зросла.

Новини "Сьогодні" розповідають, чи загрожує нашій країні новий локдаун і до чого тут "Омікрон".

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Статистика

Минулої доби, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 5664 більше, ніж за 18 січня.

Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 2777. Серед "лідерів" також Київ (1409) та Львівська область (1440).

Почався новий COVID-спалах

Про це сьогодні, 20 січня, заявив голова МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, Івано-Франківська область опинилася під загрозою. Регіон може перейти у червону карантинну зону.

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Як розповів Ляшко, МОЗ уже направив документ про розгляд державною комісією ТЕБ та НС червоного рівня епіднебезпеки. В Івано-Франківській області вже перевищено три індикаторні показники.

Чи загрожує Україні нова епідемія

Раніше в МОЗ та РНБО прогнозували початок нового спалаху коронавірусу на кінець січня – початок лютого. Чергова хвиля захворювань триватиме, найімовірніше, мінімум до квітня.

У коментарі новинам "Сьогодні" голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що поки немає підстав говорити про нову пандемію.

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"Якщо брати до уваги саме Україну, то поширення "Омікрону" в одній країні не є пандемією. Пандемія і так триває, і поки немає підстав говорити про нову", – сказав Лапій.

За його словами, штам "Омікрон" став причиною значного зростання захворюваності на COVID-19.

Хто може постраждати від "Омікрону"

Інфекціоніст Віктор Петров зазначив у коментарі "Сьогодні", що як на заході, так і в центрі країни зростає кількість інфікованих "Омікроном". Він додав, що заразність вірусу є досить високою.

Як відомо, новий небезпечний штам вражає переважно молодь. Петров вважає, що під загрозою нової хвилі коронавірусу опиняться школярі.

"Під найбільшим ударом виявилися навчальні заклади, оскільки діти теж хворіють часто й активно через цей штам. Але є і позитивний момент – вакциновані люди хворіють значно менше, п'ять-сім днів. Як правило, перебіг захворювання проходить без пневмонії. На жаль, вакцина не гарантує повної відсутності хвороби. Потрібно розуміти, що вірус мутує", – сказав він.

Школи вже почали переводити на дистанційне навчання

Таке рішення прийняли у Чернівецькій області. Там усі навчальні заклади вже з п'ятниці, 21 січня, переходять на навчання онлайн.

У регіоні місцева влада вирішила ввести дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19. Школярі перейдуть на онлайн навчання з 21 січня.

Дистанційне навчання триватиме два тижні – по 6 лютого включно.

Карантинні зони в Україні

Станом на 20 січня в помаранчевій зоні знаходяться такі області:

Івано-Франківська

Рівненська

Сумська

Чернівецька

Львівська

Житомирська

Тернопільська

Решта регіонів знаходяться в жовтій карантинній зоні.

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